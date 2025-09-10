Apertura del principal índice de la Bolsa de Viena este 10 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de leves movimientos para el ATX, que inaugura la jornada del miércoles 10 de septiembre con una variación del 0,09%, hasta los 4.659,95 puntos, tras la apertura. Con respecto a jornadas pasadas, el índice acumula tres fechas consecutivas en positivo.

Si consideramos los datos de la última semana, el ATX registra un incremento 1,38%, por lo que desde hace un año todavía mantiene una subida del 31,16%. El ATX se sitúa un 3,9% por debajo de su máximo del presente año (4.848,87 puntos) y un 29,37% por encima de su cotización mínima del año en curso (3.602,14 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo cambia el valor de un un conjunto de activos, para lo cual se sirve de datos de diferentes compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente hay diversos índices y pueden juntarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).