AEX retrocede 0,68% al finalizar la jornada de este 10 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el AEX, que terminó la jornada en los mercados del miércoles 10 de septiembre con descensos del 0,68%, hasta los 901,51 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 911,77 puntos y la cifra mínima de 900,78 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,21%.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el AEX marca un incremento 1,49%, de manera que en el último año aún conserva una subida del 0,21%. El AEX se sitúa un 4,96% por debajo de su máximo del presente año (948,54 puntos) y un 13,19% por encima de su valoración mínima del año en curso (796,45 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que figuran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.