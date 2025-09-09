Noticias

Valor de cierre del dólar en Nicaragua este 9 de septiembre de USD a NIO

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

El dólar es una de
El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

En la última jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,95% frente a los 36,28 córdobas de la jornada previa.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,2%, por ello en términos interanuales todavía mantiene una subida del 0,31%.

Con respecto a días previos, es complicado dictaminar una dirección clara dadas las fluctuaciones existentes. En la última semana la volatilidad fue de 10,15%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (8,05%), por lo tanto está presentando un comportamiento más inestable.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

