Taiwan Weighted cerró en terrenos positivos este 9 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva sesión para el Taiwan Weighted, que terminó la jornada financiera del martes 9 de septiembre con ascensos del 1,25%, hasta los 24.855,18 puntos. En su entorno bursátil anotó la cifra máxima de 24.880,07 puntos y la cifra mínima de 24.650,46 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,92%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Taiwan Weighted anota un ascenso 3,49%, de manera que desde hace un año aún conserva una subida del 12,04%.

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.