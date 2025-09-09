Noticias

RTSI pierde terreno tras el cierre de la jornada este 9 de septiembre

Cierre de operaciones RTSI (Russia): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada negativa para el RTSI (Russia), que terminó rueda bursátil del martes 9 de septiembre con leves caídas del 0,62%, hasta los 1.110,87 puntos. El indicador marcó un volumen máximo de 1.124,50 puntos y la cifra mínima de 1.108,26 puntos. El rango de cotización para el RTSI (Russia) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,44%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el RTSI (Russia) anota una bajada 0,12%; pero en el último año aún conserva un incremento del 22,86%. El RTSI (Russia) se sitúa un 11,77% por debajo de su máximo del presente año (1.259,09 puntos) y un 30,07% por encima de su valoración mínima del año en curso (854,03 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere analizar sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

Temas Relacionados

RusiaMercadosBolsa de Valores de RusiaaccionesCierreNoticias

Últimas Noticias

MOEX Russia Index este 9 de septiembre: gana terreno tras el cierre de la jornada

Cierre de operaciones MOEX Russia Index: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

MOEX Russia Index este 9

Costa Rica: cotización de cierre del dólar hoy 9 de septiembre de USD a CRC

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Costa Rica: cotización de cierre

Canadá: cotización de cierre del dólar hoy 9 de septiembre de USD a CAD

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Canadá: cotización de cierre del

Valor de cierre del dólar en Guatemala este 9 de septiembre de USD a GTQ

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Honduras: cotización de cierre del dólar hoy 9 de septiembre de USD a HNL

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Honduras: cotización de cierre del