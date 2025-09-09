RTSI pierde terreno tras el cierre de la jornada este 9 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada negativa para el RTSI (Russia), que terminó rueda bursátil del martes 9 de septiembre con leves caídas del 0,62%, hasta los 1.110,87 puntos. El indicador marcó un volumen máximo de 1.124,50 puntos y la cifra mínima de 1.108,26 puntos. El rango de cotización para el RTSI (Russia) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,44%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el RTSI (Russia) anota una bajada 0,12%; pero en el último año aún conserva un incremento del 22,86%. El RTSI (Russia) se sitúa un 11,77% por debajo de su máximo del presente año (1.259,09 puntos) y un 30,07% por encima de su valoración mínima del año en curso (854,03 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere analizar sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.