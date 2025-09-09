Clima en Virginia: aquí está el pronóstico del tiempo para este martes 9 de septiembre en Ashburn

El clima en Ashburn estará fresco con el cielo nublado. (Wikimedia)

Conocer el estado del tiempo en tu ciudad, resulta de suma importancia para desarrollar tus actividades de manera más segura, además, te permite prevenir que el clima te tome por sorpresa, eligiendo la vestimenta adecuada para tu día a día.

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de precipitaciones, esta es la predicción del clima para las próximas horas en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

En Ashburn se espera que el cielo esté nublado este martes. (Wikimedia)

El clima será parcialmente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 53 grados Fahrenheit (12 grados Celsius).

Se espera un viento del norte de 3 a 6 millas por hora (5 a 10 kilómetros por hora).

Por la noche, el clima será parcialmente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 74 grados Fahrenheit (aproximadamente 23 grados Celsius).

Se espera un viento del norte de alrededor de 7 millas por hora (11 kilómetros por hora).

A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, creando un ambiente agradable y fresco.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 8 septiembre a las 8:35 pm EDT.

¿Cómo es el estado del tiempo en Estados Unidos?

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (AFP)

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

La época ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Ashburn corresponde a los meses con temperaturas suaves y clima estable

Conoce cuál es el estado del clima perfecto para visitar Ashburn en Estados Unidos. (Wikimedia)

Julio representa el periodo más cálido en Ashburn, Virginia, con máximas promedio de 31 °C y mínimas de 20 °C.

La temporada calurosa, en la que las temperaturas diarias superan los 26 °C, se extiende aproximadamente del 29 de mayo al 16 de septiembre, destacando junio y desde principios de agosto hasta finales de septiembre como los mejores meses para actividades al aire libre bajo clima cálido, según la puntuación de turismo.

Durante el año, las temperaturas oscilan habitualmente entre -3 °C y 31 °C, registrándose valores excepcionales desde -11 °C hasta más de 35 °C. El verano se caracteriza por calor y bochorno, mientras que el invierno, de 30 de noviembre a 4 de marzo, aporta frío intenso y nevadas, especialmente en enero, cuando las mínimas promedian -3 °C y las máximas alcanzan 6 °C.

El cielo permanece parcialmente nublado gran parte del año, lo que aporta variedad a las condiciones ambientales según la estación.