Noticias

OMX Stockholm 30 abre la jornada en terreno positivo este 9 de septiembre

Inicio de sesión OMXS 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de subida para el OMXS 30, que comienza rueda bursátil del martes 9 de septiembre con leves ascensos del 0,2%, hasta los 2.645,61 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con días pasados, el selectivo acumula cinco fechas seguidas en verde.

En la última semana, el OMXS 30 anota un incremento 2,64%, de modo que en términos interanuales acumula aún una subida del 4,5%. El OMXS 30 se sitúa un 4,23% por debajo de su máximo del presente año (2.762,50 puntos) y un 21,59% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.175,76 puntos).

Los principales índices bursátiles

Entre los principales índices bursátiles en la Unión Americana está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, compuesto por 30 compañías. Asimismo, el S&P 500, que incluye a 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Por último, no hay que olvidar el Nasdaq 100, que asocia a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más destacados de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. Por otro lado, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más descollantes de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En Asia, los principales índices bursátiles son el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Se encuentra, además, el SSE Composite Index, que figura como el más sólido de China, conformado por las compañías más destacadas de la Bolsa de Shanghái. De igual manera, cabe mencionar el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a la región latinoamericana, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más prestigiosas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas forman parte del patrimonio del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

Finalmente, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.

Temas Relacionados

SueciaMercadosBolsa de Valores de SueciaaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

Apertura del principal índice de la Bolsa de Viena este 9 de septiembre

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del principal índice de

Principal índice italiano registra ganancias de 0,25% al inicio de la sesión de este 9 de septiembre

Apertura de sesión FTSE MIB IDX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Principal índice italiano registra ganancias

BEL-20 INDEX se mueve en terreno verde durante inicio de la sesión de este 8 de septiembre

Inicio de sesión BEL-20 INDEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

BEL-20 INDEX se mueve en

Apertura del Euro Stoxx 50 este 9 de septiembre

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del Euro Stoxx 50

BIST 100 empieza operaciones en terreno negativo este 8 de septiembre

Inicio de sesión BIST 100: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

BIST 100 empieza operaciones en