MOEX Russia Index este 9 de septiembre: gana terreno tras el cierre de la jornada

Día positivo para el MOEX Russia Index, que cerró la sesión de mercado del martes 9 de septiembre con leves subidas del 0,47%, hasta los 2.935,39 puntos. El índice llegó a la cifra máxima de 2.939,20 puntos y un volumen mínimo de 2.919,84 puntos. El rango de cotización para el MOEX Russia Index entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,66%.

Con respecto a la última semana, el MOEX Russia Index marca un ascenso 3,16% y en el último año todavía mantiene un incremento del 12,25%. El MOEX Russia Index se sitúa un 11,75% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.326,14 puntos) y un 11,1% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.642,02 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.