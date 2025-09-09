Noticias

Honduras: cotización de cierre del dólar hoy 9 de septiembre de USD a HNL

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 26,02 lempiras en promedio, lo cual supuso un cambio del 1,24% con respecto al valor de la jornada anterior, cuando acabó con 25,70 lempiras.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense registra una subida 0,28%, de modo que desde hace un año aún conserva una subida del 4,46%.

Comparando este dato con el de jornadas previas, cambió el sentido del dato anterior, cuando se saldó con un descenso del 0,9%, sin lograr establecer una clara tendencia en las últimas fechas. En cuanto a la volatilidad de las últimas fechas, fue de 13,89%, que es una cifra algo inferior al dato de volatilidad anual (14,28%), lo que manifiesta que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo que indica la tendencia general.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

