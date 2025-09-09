Honduras: cotización de apertura del dólar hoy 9 de septiembre de USD a HNL

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

El dólar estadounidense se negocia al arranque de sesiones a 26,01 lempiras en promedio, lo que supuso un cambio del 1,18% comparado con los 25,70 lempiras de la jornada previa.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una subida 0,23%, por lo que en el último año aún acumula una subida del 4,41%.

Comparando este dato con el de fechas pasadas, invierte el valor de la sesión previa, cuando obtuvo un descenso del 0,9%, mostrando que no es capaz de consolidar una tendencia en las últimas fechas. La cifra de la volatilidad presenta un rendimiento algo inferior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, de modo que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general en fechas recientes.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.