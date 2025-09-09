Euro: cotización de cierre hoy 9 de septiembre en Nicaragua

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se pagó al cierre a 42,90 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,94% frente al valor de la sesión previa, cuando finalizó con 42,50 córdobas.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro acumula un ascenso 0,65%, por ello desde hace un año mantiene aún una subida del 8,83%.

Con respecto a fechas pasadas, cambió el sentido del resultado anterior, cuando se saldó con una disminución del 1,24%, sin poder fijar una clara tendencia en los últimos días. En la última semana la volatilidad presentó un comportamiento superior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, presentándose como un activo con mayores alteraciones de lo esperado.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.