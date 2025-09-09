Euro: cotización de apertura hoy 9 de septiembre en Nicaragua

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se negocia al inicio del día a 43,02 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que implicó un cambio del 1,22% con respecto a los 42,50 córdobas de la sesión previa.

En los últimos siete días, el euro acumula un incremento 0,93% y desde hace un año todavía mantiene una subida del 9,14%.

Respecto de días previos, gira las tornas respecto del de la jornada previa, en el que marcó un descenso del 1,24%, mostrando últimamente una falta de continuidad en el resultado. La volatilidad referente a la última semana es de 13,17%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (10,63%), así que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.