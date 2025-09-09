Dólar: cotización de apertura hoy 9 de septiembre en Nicaragua

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se cotiza al inicio a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,95% comparado con la cotización de la jornada previa, cuando cerró con 36,28 córdobas.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un ascenso 0,2% y en términos interanuales aún conserva un ascenso del 0,31%.

Respecto de fechas previas, mantuvo resultados fluctuantes que no nos posibilitan determinar una dirección clara. La cifra de la volatilidad es de 10,15%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (8,05%), mostrándose como un activo con mayores cambios de lo habitual.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.