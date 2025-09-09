Noticias

Cuál será el estado del tiempo de mañana en Columbus

El clima está en constante cambio y saber cuáles van a ser las condiciones en las próximas horas te ayudará en gran medida para organizar tus actividades

Por Armando Montes

Guardar
Conoce todas las condiciones meteorológicas
Conoce todas las condiciones meteorológicas que se van a registrar en los próximos horas en tu ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones del clima influyen demasiado en la vida cotidiana, la vegetación y la vida silvestre. Su estudio es importante y en los últimos años tomó una gran relevancia, pues ante la intervención del ser humano los cambios naturales sufrieron alteraciones y ahora sin importar la estación del año las temperaturas, así como los fenómenos meteorológicos cambian de un momento a otro.

Estar informado sobre el pronóstico del tiempo te puede ayudar a evitar contratiempos y sufrir algún inconveniente por las posibles lluvias, fuertes vientos o los días soleados. Por este motivo, te compartimos el reporte del estado del clima para la ciudad de Columbus, Ohio, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que la temperatura sea mayormente clara, con un mínimo alrededor de 55 grados Fahrenheit (aproximadamente 13 grados Celsius).

Habrá una ligera brisa del noreste.

Estado del tiempo por la noche

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Se espera que esta noche sea soleada, con una temperatura máxima cercana a 83 grados Fahrenheit (aproximadamente 28 grados Celsius). El viento será tranquilo, convirtiéndose en una brisa del noreste alrededor de 6 mph (aproximadamente 10 km/h) por la tarde.

La información sobre el pronóstico del clima en Columbus, Ohio, está actualizada con fecha del martes, 9 de septiembre de 2025

El estado del tiempo en Estados Unidos

Columbus forma parte del estado
Columbus forma parte del estado de Ohio, durante la temporada de invierno se registran fuertes nevadas (AP Photo/Craig Ruttle)

El país norteamericano tiene diferentes climas por su extensión territorial en la que cuenta con una región montañosa, grandes llanuras centrales y una meseta al este del país.

Las diferentes zonas climáticas de EEUU se deben a las variaciones topográficas y los cambios de latitud. En el lado del este del territorio domina el clima húmedo, que se caracteriza por las lluvias constante a lo largo del año y las nevadas fuertes durante el invierno.

En el oeste del país hay tres tipos de clima y especialmente Ohio, que se encuentra en el centro de este territorio, regularmente cuenta con un clima templado fresco. 

Los veranos son cálidos, pero en raras ocasiones las temperaturas logran superar los 32°C. Durante la estación invernal las temperaturas descienden hasta el punto de congelación a los pocos días de que termine la temporada de otoño.

La región es reconocida por sus drásticos cambios de temperaturas, esto propicia que sea una zona donde se registran varios tornados mismos que dejan un desastre durante su paso.

Temas Relacionados

ClimaColumbusOhioestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Las últimas previsiones para Santo Domingo: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Las últimas previsiones para Santo

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Santiago de los Caballeros este miércoles 10 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárase antes de salir: Este

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en La Habana este miércoles

La temperatura máxima registrada en Cuba fue la del 11 de abril de 2020, cuando el termómetro llegó a 39.3 grados en el poblado de Veguitas en Granma

Prepárase antes de salir: Este

Pronóstico del clima en San Francisco de Macoris este 10 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en San

Clima en Puerto Plata: cuál será la temperatura máxima y mínima este 10 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Puerto Plata: cuál