Clima en Puerto Plata: cuál será la temperatura máxima y mínima este 10 de septiembre

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este miércoles?, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Puerto Plata.

El tiempo para este miércoles en Puerto Plata alcanzará los 34 grados, mientras que la temperatura mínima será de 24 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 7.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 5%, con una nubosidad del 59%, durante el día; y del 10%, con una nubosidad del 47%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 39 kilómetros por hora en el día y los 32 kilómetros por hora por la noche.

Puerto Plata es una de las ciudades más pobladas de República Dominicana, parte de la provincia homónima, ubicada en la costa norte del país centroamericano.

En esta ciudad, como en la mayor parte de República Dominicana, el clima es tropical.

La temporada de lluvia prevalece la mayor parte del año, siento octubre y noviembre los meses con más precipitaciones, en contraste de julio a agosto son los meses más secos.

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana tiene con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias comienza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, llegando a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.