Cierre del BIST 100 este 9 de septiembre

Jornada sin cambios para el BIST 100, que terminó la jornada financiera del martes 9 de septiembre con una variación del 0,05%, hasta los 10.443,90 puntos. El selectivo llegó a un máximo de 10.593,64 puntos y un volumen mínimo de 10.398,80 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,84%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el BIST 100 acumula un descenso 3,99%; por el contrario desde hace un año acumula aún una subida del 6,88%. El BIST 100 se sitúa un 9,42% por debajo de su máximo del presente año (11.529,81 puntos) y un 15,93% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (9.008,87 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.