BSE Sensex 30 abrió con una tendencia al alza este 9 de septiembre

Inicio de jornada de subida para el BSE Sensex 30, que empieza la sesión de mercado del martes 9 de septiembre con leves subidas del 0,32%, hasta los 81.045,83 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de fechas pasadas, el indicador suma dos sesiones sucesivas en verde.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BSE Sensex 30 registra un ascenso 1,11%; aunque desde hace un año mantiene aún una disminución del 1,41%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 3,58% por debajo de su máximo del presente año (84.058,90 puntos) y un 11,04% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (72.989,93 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.