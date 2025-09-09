Noticias

BSE Sensex 30 abrió con una tendencia al alza este 9 de septiembre

Apertura de sesión BSE Sensex 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de subida para el BSE Sensex 30, que empieza la sesión de mercado del martes 9 de septiembre con leves subidas del 0,32%, hasta los 81.045,83 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de fechas pasadas, el indicador suma dos sesiones sucesivas en verde.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BSE Sensex 30 registra un ascenso 1,11%; aunque desde hace un año mantiene aún una disminución del 1,41%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 3,58% por debajo de su máximo del presente año (84.058,90 puntos) y un 11,04% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (72.989,93 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

Temas Relacionados

IndiaMercadosBolsa de Valores de IndiaaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

Apertura del Hang Seng: va al alza este 9 de septiembre

Inicio de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Apertura del Hang Seng: va

Clima en Virginia: aquí está el pronóstico del tiempo para este martes 9 de septiembre en Ashburn

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Virginia: aquí está

Taiwan Weighted abrió operaciones en terrenos positivos este 9 de septiembre

Inicio de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Taiwan Weighted abrió operaciones en

El Nikkei 225 sube 1,15% tras la apertura de operaciones este 9 de septiembre

Inicio de sesión Nikkei 225: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El Nikkei 225 sube 1,15%

Apertura del KOSPI: mercado surcoreano gana terreno este 9 de septiembre

Inicio de sesión KOSPI: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Apertura del KOSPI: mercado surcoreano