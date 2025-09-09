BEL-20 INDEX se mueve en terreno verde durante inicio de la sesión de este 8 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el BEL-20 INDEX, que comienza rueda bursátil del lunes 8 de septiembre con incrementos del 0,52%, hasta los 4.793,69 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a fechas previas, el índice acumula cuatro jornadas sucesivas de números positivos.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el BEL-20 INDEX marca una bajada 0,13%; por contra desde hace un año aún acumula un ascenso del 14,25%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 1,39% por debajo de su máximo en lo que va de año (4.861,20 puntos) y un 24,12% por encima de su valoración mínima del año en curso (3.862,22 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que figuran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.