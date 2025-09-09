Noticias

Apertura del Swiss Market este 9 de septiembre

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el Swiss Market, que comienza la jornada en los mercados del martes 9 de septiembre con una variación del 0,07%, hasta los 12.304,37 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a días previos, el indicador encadena tres sesiones seguidas en cifras negativas.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Swiss Market marca un incremento 1,79% y desde hace un año mantiene aún una subida del 1,05%. El Swiss Market se sitúa un 6,55% por debajo de su máximo en lo que va de año (13.166,68 puntos) y un 13,01% por encima de su valoración mínima del año en curso (10.887,73 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.

Temas Relacionados

SuizaMercadosBolsa de Valores de SuizaaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

Apertura del principal índice de la Bolsa de Viena este 9 de septiembre

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del principal índice de

Principal índice italiano registra ganancias de 0,25% al inicio de la sesión de este 9 de septiembre

Apertura de sesión FTSE MIB IDX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Principal índice italiano registra ganancias

BEL-20 INDEX se mueve en terreno verde durante inicio de la sesión de este 8 de septiembre

Inicio de sesión BEL-20 INDEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

BEL-20 INDEX se mueve en

Apertura del Euro Stoxx 50 este 9 de septiembre

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del Euro Stoxx 50

BIST 100 empieza operaciones en terreno negativo este 8 de septiembre

Inicio de sesión BIST 100: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

BIST 100 empieza operaciones en