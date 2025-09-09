Apertura del Swiss Market este 9 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el Swiss Market, que comienza la jornada en los mercados del martes 9 de septiembre con una variación del 0,07%, hasta los 12.304,37 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a días previos, el indicador encadena tres sesiones seguidas en cifras negativas.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Swiss Market marca un incremento 1,79% y desde hace un año mantiene aún una subida del 1,05%. El Swiss Market se sitúa un 6,55% por debajo de su máximo en lo que va de año (13.166,68 puntos) y un 13,01% por encima de su valoración mínima del año en curso (10.887,73 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.