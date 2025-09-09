Apertura del RTSI de Rusia este 8 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada sin grandes cambios para el RTSI (Russia), que empieza la jornada del lunes 8 de septiembre con una variación del 0,26%, hasta los 1.117,78 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a días previos, el índice bursátil gira las tornas respecto del de la jornada previa, en el que marcó un incremento del 0,34%, sin ser capaz de fijar una tendencia definida en las últimas fechas.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el RTSI (Russia) marca una disminución 1,15%; pero en términos interanuales acumula aún una subida del 21,38%. El RTSI (Russia) se sitúa un 11,22% por debajo de su máximo del presente año (1.259,09 puntos) y un 30,88% por encima de su valoración mínima del año en curso (854,03 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que mide cómo evoluciona el precio de un conjunto de activos determinado, para lo cual necesita contar con datos de varias empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como podría ser contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, también, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).