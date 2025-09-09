Apertura del KOSPI: mercado surcoreano gana terreno este 9 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión en alza para el KOSPI, que inaugura la jornada financiera del martes 9 de septiembre con leves incrementos del 0,34%, hasta los 3.230,50 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a fechas previas, el índice bursátil suma seis jornadas seguidas en cifras positivas.

En los últimos siete días, el KOSPI marca una subida 1,83% y en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 19,57%. El KOSPI se sitúa un 0,74% por debajo de su máximo del presente año (3.254,47 puntos) y un 40,84% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.293,70 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.