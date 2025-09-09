Apertura del índice Russell 2000 este 9 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el Russell 2000, que comienza la sesión de mercado del martes 9 de septiembre con una variación del 0,19%, hasta los 2.390,27 puntos, tras la apertura. Respecto a fechas previas, el indicador frena con la racha de cotizaciones de mercado de las últimas tres jornadas.

En relación a los últimos siete días, el Russell 2000 marca un incremento del 1,62%. El Russell 2000 se sitúa un 0,19% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.394,89 puntos) y un 35,76% por encima de su valoración mínima del año en curso (1.760,71 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere prestar atención sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.