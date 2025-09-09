Apertura del Euro Stoxx 50 este 9 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada continuista para el EuroStoxx 50, que empieza la sesión bursátil del martes 9 de septiembre con una variación del 0,13%, hasta los 5.369,70 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de días anteriores, el indicador encadena dos sesiones seguidas de números positivos.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el EuroStoxx 50 registra un ascenso 1,49% y desde hace un año aún conserva un incremento del 10,85%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 3,09% por debajo de su máximo del presente año (5.540,69 puntos) y un 16,17% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (4.622,14 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador utilizado para mostrar la evolución del precio de un determinado conjunto de activos, para lo cual toma datos de diversas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como podría ser contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden juntarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).