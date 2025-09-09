Noticias

Apertura del Euro Stoxx 50 este 9 de septiembre

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada continuista para el EuroStoxx 50, que empieza la sesión bursátil del martes 9 de septiembre con una variación del 0,13%, hasta los 5.369,70 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de días anteriores, el indicador encadena dos sesiones seguidas de números positivos.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el EuroStoxx 50 registra un ascenso 1,49% y desde hace un año aún conserva un incremento del 10,85%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 3,09% por debajo de su máximo del presente año (5.540,69 puntos) y un 16,17% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (4.622,14 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador utilizado para mostrar la evolución del precio de un determinado conjunto de activos, para lo cual toma datos de diversas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como podría ser contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden juntarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

