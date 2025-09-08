Valor de cierre del dólar en Nicaragua este 8 de septiembre de USD a NIO

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

En la pasada jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que supuso un cambio del 0% comparado con los 36,62 córdobas de la sesión previa.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,2%, de modo que en términos interanuales aún acumula un incremento del 0,34%.

Respecto de jornadas previas, acumuló dos fechas seguidas sin una tendencia positiva ni negativa. En referencia a la volatilidad de la última semana, presentó un balance inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, mostrándose como un valor con menos cambios de lo esperado últimamente.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.