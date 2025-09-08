Tipo de cambio en República Dominicana: Dólar comienza la semana al alza

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Mal inicio de semana para el tipo de cambio en República Dominicana luego que el peso comenzara la sesión de este 8 de septiembre cotizando a la baja frente al dólar. La divisa estadounidense recuperó terreno ante la moneda dominicana durante las primeras horas de este lunes.

El dólar estadounidense se cotiza en la sesión de hoy a 62,99 pesos dominicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,11% si se compara con los 62,92 pesos de la sesión previa.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el avance del dólar se da a pesar de las desaceleración en la generación de empleo registrada en Estados Unidos.

En contraste, los operadores aumentan sus apuestas por tres recortes de 25 puntos base sobre el rango de los fondos federales de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) en las últimas reuniones de política monetaria del año.

Los inversores centrarán su atención en los reportes de inflación y en la comparación anual de nóminas, que se publicará mañana, donde una revisión significativa a la baja presionará más a los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) para sus próximas reuniones.

En la última semana, el dólar estadounidense marca un ascenso 1,38%, por ello en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 5,69%.

Comparando este dato con el de días pasados, suma dos jornadas consecutivas de números positivos. En referencia a la volatilidad de la última semana, presenta un balance sutilmente superior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, lo que indica que el valor experimenta mayores variaciones que la tendencia general.

Banco Central de la República Dominicana. (EFE/Orlando Barría)

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.