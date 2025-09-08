Beéle se posiciona en el top 10 de las canciones más escuchadas de Apple Uruguay

Beéle - ( Crédito @beele / Instagram )

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01) se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Lluvia para Dormir está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

2. TODO KE VER

Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz

Con una diferencia positiva de 3, el más reciente exitazo de Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición segunda. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

3. Tu jardín con enanitos

Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES

Lo más nuevo de Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES, Tu jardín con enanitos, entra directamente al tercer puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

4. Los Mayores

La Nueva Escuela

El que fuera un exitazo de La Nueva Escuela va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la cuarta posición, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 3.

5. Moscow Mule

Bad Bunny

Moscow Mule de Bad Bunny pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el quinto puesto, lo que apunta a que va de salida.

6. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

La Plena (W Sound 05) de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums se vende como pan caliente. Pasa del puesto 7 de ayer al 6 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

7. Tears

Sabrina Carpenter

Tears de Sabrina Carpenter se encuentra en séptimo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 6.

8. no tiene sentido

Beéle

no tiene sentido se ubica en la octava posición, tras haber estado ayer en el puesto número 11. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Beéle.

9. MIA (feat. Drake)

Bad Bunny

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada MIA (feat. Drake), debute en el noveno lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

10. Manchild

Sabrina Carpenter

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Sabrina Carpenter. Quizás por esto es que Manchild debuta en el ranking directamente en el décimo puesto.

La experiencia Apple Music

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.