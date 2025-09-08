Ranking Apple en Chile: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones favoritas del momento

1. TODO KE VER

Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz

TODO KE VER de Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz se mantiene en primer lugar.

2. Comando Estelar

Germanini, Lyon la f, JhonAlex y Nacho G Flow

Comando Estelar de Germanini, Lyon la f, JhonAlex y Nacho G Flow se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la segunda posición.

3. Destello..

Kidd Voodoo

Destello.., interpretado por Kidd Voodoo, sigue en el tercer lugar de la lista.

4. BÁILAME ASÍ

Katteyes, Jere Klein y Lucky Brown

BÁILAME ASÍ se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Katteyes, Jere Klein y Lucky Brown está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

5. Me Mareo

Kidd Voodoo y JC Reyes

Lo más nuevo de Kidd Voodoo y JC Reyes, Me Mareo, entra directamente al quinto puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

6. Daytona

Cris MJ

Cosechar éxitos es sinónimo de Cris MJ. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Daytona, debute en el sexto lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

7. YOGURCITO REMIX (feat. ROA, Yan Block)

Blessd, Anuel AA, Kris R. y Luar La L

Con una diferencia positiva de 1, el más reciente exitazo de Blessd, Anuel AA, Kris R. y Luar La L sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición séptima. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

8. Zona

Lucky Brown, Tobal Mj y Nacho G Flow

Zona de Lucky Brown, Tobal Mj y Nacho G Flow va en descenso: ya llega al octavo lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 7.

9. Moscow Mule

Bad Bunny

En noveno lugar, continúa Moscow Mule de Bad Bunny.

10. Shiny

Easykid

Con una diferencia favorable de 6, Shiny de Easykid se sitúa hoy en el puesto 10 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Dado Ruvic)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta herramienta, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha función utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.