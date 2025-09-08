Principal índice italiano registra ganancias de 0,53% al inicio de la sesión de este 8 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el FTSE MIB IDX, que inaugura la sesión bursátil del lunes 8 de septiembre con leves subidas del 0,53%, hasta los 41.829,51 puntos, tras la apertura. Si confrontamos el dato con días pasados, el selectivo gira las tornas respecto del de la jornada anterior, en el que marcó un descenso del 0,49%, mostrando que no es capaz de consolidar una tendencia en fechas recientes.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el FTSE MIB IDX registra una disminución del 1,37%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 3,42% por debajo de su máximo en lo que va de año (43.310 puntos) y un 27,8% por encima de su valoración mínima del año en curso (32.731 puntos).

¿Cuáles son los principales índices bursátiles?

Entre los principales índices bursátiles de Estados Unidos está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, conformado por 30 compañías. De igual manera, el S&P 500, que engloba a 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Por último, viene el Nasdaq 100, que asocia a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más destacados de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. Por otro lado, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más fuertes de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En el continente asiático, tenemos el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Asimismo, el SSE Composite Index, que puede considerarse el más sólido de China, conformado por las compañías más relevantes de la Bolsa de Shanghái. El mismo papel que interpretan el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a Latinoamérica, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más influyentes de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas forman parte del patrimonio del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

También, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.