OMX Stockholm 30 abre la jornada al alza este 8 de septiembre

Apertura de subida para el OMXS 30, que inaugura la jornada financiera del lunes 8 de septiembre con leves incrementos del 0,2%, hasta los 2.631,94 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos la cifra con fechas anteriores, el índice bursátil suma cuatro jornadas sucesivas en ascenso.

En relación a la última semana, el OMXS 30 anota una subida 0,06%, por ello en el último año aún conserva un ascenso del 2,58%. El OMXS 30 se sitúa un 4,73% por debajo de su máximo del presente año (2.762,50 puntos) y un 20,97% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.175,76 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere prestar atención sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.