Nikkei 225 abre en terreno positivo este 8 de septiembre

Inicio de jornada positiva para el Nikkei 225, que inaugura rueda bursátil del lunes 8 de septiembre con notables ascensos del 1,69%, hasta los 43.745,37 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de días anteriores, el selectivo acumula tres fechas sucesivas en ascenso.

En los últimos siete días, el Nikkei 225 anota una subida 3,69%, de modo que en el último año aún acumula un ascenso del 14,25%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.