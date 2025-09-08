Nifty 50 este 8 de septiembre: mercado de la India ganó terreno tras el cierre de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva jornada para el Nifty 50, que cerró la sesión del lunes 8 de septiembre con leves incrementos del 0,13%, hasta los 24.773,15 puntos. El índice bursátil marcó un volumen máximo de 24.885,50 puntos y un volumen mínimo de 24.751,55 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,54%.

Si consideramos los datos de la última semana, el Nifty 50 registra un ascenso 0,6%; sin embargo desde hace un año mantiene aún una disminución del 2%. El Nifty 50 se sitúa un 3,37% por debajo de su máximo en lo que va de año (25.637,80 puntos) y un 12,18% por encima de su cotización mínima del año en curso (22.082,65 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que se utuliza para conocer la evolución del precio de un un conjunto de activos, por lo que se sirve de datos de diferentes empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con características concretas como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día hay diversos índices y pueden juntarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).