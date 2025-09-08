Las series más populares de Netflix Venezuela que no podrás dejar de ver

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix Venezuela

1. Miércoles

Miércoles Addams, lista, sarcástica y un poco muerta por dentro, investiga una oleada de asesinatos mientras hace amigos y enemigos en la Academia Nunca Más.

2. Bon appétit, majestad (폭군의 셰프)

Tras viajar en el tiempo a los días de la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un rey tirano, cuyo paladar conquista. Pero sobrevivir exigirá desafíos reales.

3. Dos tumbas

Cuando la desaparición de dos chicas adolescentes conmociona a una apacible localidad costera, una abuela lo arriesga todo para descubrir la verdad y clamar venganza por su nieta.

4. El sinuoso camino del derecho (에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들)

Una joven abogada con un claro concepto de justicia se une a un prestigioso bufete y navega el complejo mundo legal bajo las órdenes de su exigente mentor.

5. Mi vida con los chicos Walter

Después de una tragedia, la adolescente Jackie Howard se muda a un pueblo con la familia de su tutora. Allí aprende lecciones importantes sobre el amor, la esperanza y la amistad.

6. Rehén (Hostage)

Cuando secuestran al marido de la primera ministra británica y la presidenta de Francia empieza a recibir amenazas, ambas gobernantes se enfrentan a una decisión imposible.

7. Queen Mantis

8. Los ríos del destino (Pssica)

Cuando una red de tráfico sexual secuestra a una joven, un pirata de agua dulce y una madre feroz deciden buscarla cada uno por su cuenta, hasta que sus caminos se cruzan.

9. Falso amor y venganza (Love Con Revenge)

Diversas víctimas de estafas románticas intentan recuperar sus vidas con la ayuda de Cecilie Fjellhøy, objetivo de 'El timador de Tinder' y la investigadora privada Brianne Joseph.

10. In the Mud

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.