Honduras: cotización de cierre del euro hoy 8 de septiembre de EUR a HNL

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

El euro cotizó al cierre a 30,60 lempiras en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,38% frente a los 30,49 lempiras de la jornada anterior.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro registra una subida 1,46% y en términos interanuales mantiene aún un incremento del 14,3%.

En relación a fechas anteriores, sumó dos jornadas seguidas en verde. La volatilidad referente a la última semana es claramente inferior a los números conseguidos para el último año (15,99%), presentándose como un valor con menos variaciones de lo habitual recientemente.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

