Honduras: cotización de cierre del dólar hoy 8 de septiembre de USD a HNL

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 26,01 lempiras en promedio, de manera que implicó un cambio del 0% comparado con la cotización de la jornada anterior, cuando se situó en 26,01 lempiras.

En la última semana, el dólar estadounidense registra un incremento 1,03%, de modo que en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 4,88%.

Analizando este dato con el de jornadas previas, cambió el sentido del resultado anterior, donde marcó del 0,67%, demostrando que es incapaz de fijar una tendencia en los últimos días. En cuanto a la volatilidad de las últimas jornadas, presentó un comportamiento visiblemente inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, así que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.