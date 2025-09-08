Noticias

Hang Seng de Hong Kong comienza operaciones en terrenos positivos este 8 de septiembre

Apertura de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura en positivo para el Hang Seng (Hong Kong), que inaugura la jornada financiera del lunes 8 de septiembre con leves ascensos del 0,46%, hasta los 25.534,01 puntos, tras la apertura. Con respecto a días previos, el índice encadena dos jornadas sucesivas de subida.

En relación a la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) registra una bajada 0,33%; pese a ello en términos interanuales mantiene aún un incremento del 44,32%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 1,15% por debajo de su máximo en lo que va de año (25.829,91 puntos) y un 35,29% por encima de su valoración mínima del año en curso (18.874,14 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.

Temas Relacionados

Hong KongMercadosBolsa de Valores de Hong KongaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

Clima en Virginia: aquí está el pronóstico del tiempo para este lunes 8 de septiembre en Ashburn

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Virginia: aquí está

Ranking Netflix: las películas preferidas este día por el público uruguayo

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de sus usuarios

Ranking Netflix: las películas preferidas

Taiwan Weighted abrió la jornada al alza este 8 de septiembre

Apertura de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Taiwan Weighted abrió la jornada

Clima en Filadelfia: aquí está el pronóstico del tiempo para este lunes 8 de septiembre

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas es capaz de hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Filadelfia: aquí está

Ranking Netflix: las películas favoritas de HOY por el público ecuatoriano

Netflix se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Ranking Netflix: las películas favoritas