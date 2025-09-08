Hang Seng de Hong Kong comienza operaciones en terrenos positivos este 8 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura en positivo para el Hang Seng (Hong Kong), que inaugura la jornada financiera del lunes 8 de septiembre con leves ascensos del 0,46%, hasta los 25.534,01 puntos, tras la apertura. Con respecto a días previos, el índice encadena dos jornadas sucesivas de subida.

En relación a la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) registra una bajada 0,33%; pese a ello en términos interanuales mantiene aún un incremento del 44,32%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 1,15% por debajo de su máximo en lo que va de año (25.829,91 puntos) y un 35,29% por encima de su valoración mínima del año en curso (18.874,14 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.