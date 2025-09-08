Euro Stoxx 50 se mueve en terreno positivo en arranque de operaciones este 8 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada en alza para el EuroStoxx 50, que empieza rueda bursátil del lunes 8 de septiembre con incrementos del 0,55%, hasta los 5.347,30 puntos, tras la apertura. Si confrontamos el dato con fechas previas, el índice gira las tornas respecto del de la jornada anterior, donde marcó una bajada del 0,41%, mostrando en las últimas fechas una ausencia de continuidad en los resultados.

En los últimos siete días, el EuroStoxx 50 anota un descenso 0,37%; sin embargo en el último año aún conserva un incremento del 11,08%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 3,49% por debajo de su máximo del presente año (5.540,69 puntos) y un 15,69% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.622,14 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo se modifica el valor de un conjunto de activos determinado, para lo cual necesita contar con datos de diferentes empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día hay diversos índices y pueden agruparse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).