Euro: cotización de cierre hoy 8 de septiembre en Nicaragua

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se negoció al cierre a 43,09 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,38% si se compara con los 42,93 córdobas de la jornada previa.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro registra un ascenso 1,32%, por lo que en términos interanuales aún conserva un incremento del 10%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de jornadas pasadas, acumuló dos sesiones sucesivas de ganancias. En cuanto a la volatilidad de las últimas fechas, es inferior a los números conseguidos para el último año (10,54%), mostrándose como un valor con menos alteraciones de lo normal en los últimos días.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.