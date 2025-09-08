El índice KOSPI de Corea del Sur abre la jornada al alza este 8 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de jornada para el KOSPI, que inaugura la sesión de mercado del lunes 8 de septiembre con leves incrementos del 0,18%, hasta los 3.210,99 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el dato con días anteriores, el índice encadena cinco jornadas seguidas en valores positivos.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el KOSPI anota un incremento 2,17%, de manera que en el último año aún acumula una subida del 18,59%. El KOSPI se sitúa un 1,34% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.254,47 puntos) y un 39,99% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.293,70 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que mide cómo evoluciona el valor de un un conjunto de activos, por lo que toma datos de diferentes compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con características determinadas como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden agremiarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).