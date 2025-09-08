Precio del dólar en República Dominicana se dispara y rompe el techo de los 63 pesos al cierre del 8 de septiembre

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Mal cierre de jornada para el tipo de cambio en República Dominicana que no logró revertir la tendencia negativa con la que comenzó el día y terminó la sesión de este lunes 8 de septiembre cotizando a la baja frente al dólar.

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 63,36 pesos dominicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,7% frente al valor de la sesión previa, cuando finalizó con 62,92 pesos.

El retroceso del peso en República Dominicana se da aún a pesar de la caída del dólar.

Esto ocurrió por la desaceleración de la generación de empleo en Estados Unidos, esto ha provocado que se incremente la apuesta de los operadores a que la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) realice tres recortes en su tasa de interés en lo que queda del año.

Además, los inversores centrarán su atención en los reportes de inflación y en la comparación anual de nóminas, que se publicará mañana, donde una revisión significativa a la baja presionará más a los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) para sus próximas reuniones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense anota un incremento 1,98%, de manera que en términos interanuales mantiene aún una subida del 6,31%.

En relación a fechas previas, acumuló dos sesiones seguidas en positivo. En cuanto a la volatilidad de las últimas jornadas, es superior a los datos conseguidos para el último año (10,85%), por lo que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

Precio del dólar en República Dominicana (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.