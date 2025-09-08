Noticias

Cuáles son las series de Disney+ más vistas en este momento

Con estas historias, la plataforma busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Por Infobae Noticias

Guardar
Con su plataforma que ofrece
Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Apple ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las series más exitosas del momento de Disney+

1.- Andor

2.- Marvel Zombies

3.- Dancing with the Stars

4.- Ironheart

5.- Daredevil: Born Again

6.- The Mandalorian

7.- Phineas and Ferb

8.- Futurama

9.- Agatha All Along

10.- Eyes of Wakanda

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Disney+

Los Simpson tiene una gran
Los Simpson tiene una gran variedad de capítulos. (Disney+)

The Walt Disney Company, ofrece un extenso catálogo de películas, series y documentales de marcas como Disney, Pixar, Marvel, Star+ y National Geographic.

Lanzado oficialmente el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, Disney+ rápidamente expandió su presencia a los Países Bajos y España. Sin embargo, no fue hasta finales de 2020 que la plataforma llegó a Latinoamérica y el Caribe, con la excepción de Cuba.

En sus inicios, Disney+ se propuso albergar 500 películas y 7 mil episodios de programas de televisión, además de lanzar cuatro películas originales y cinco programas de televisión. Un ejemplo destacado de su contenido original es la serie The Mandalorian, que tuvo un costo de producción cercano a los 100 millones de dólares.

La plataforma permite a sus usuarios ver contenido en hasta cuatro dispositivos simultáneamente y ofrece la posibilidad de crear hasta siete perfiles diferentes. Esta funcionalidad busca mejorar la experiencia del usuario al permitir el acceso a múltiples miembros de una familia o grupo.

Disney+ ha buscado consolidarse en el competitivo mercado del streaming, enfrentándose a otras plataformas líderes. La caída en el número de suscriptores podría reflejar los desafíos que enfrenta en un sector en constante evolución y con una creciente oferta de servicios similares.

Temas Relacionados

SeriesSeries Disney+Disney+StreamingNoticias

Últimas Noticias

Ranking Netflix: las películas favoritas de HOY por el público ecuatoriano

Netflix se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Ranking Netflix: las películas favoritas

El top de las mejores series de Prime Video en Colombia

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

El top de las mejores

Top 10 de Prime Video en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Con estas historias, Prime Video busca mantenerse en el gusto de la gente

Top 10 de Prime Video

Las películas más populares en Netflix Chile

En la guerra por el streaming, Netflix sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas joyas

Las películas más populares en

Nikkei 225 abre en terreno positivo este 8 de septiembre

Apertura de sesión Nikkei 225: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Nikkei 225 abre en terreno