BSE Sensex 30 abrió con una tendencia al alza este 8 de septiembre

Inicio de sesión BSE Sensex 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Inicio de jornada en alza para el BSE Sensex 30, que inaugura la sesión del lunes 8 de septiembre con leves subidas del 0,12%, hasta los 80.811,61 puntos, tras la apertura. En relación a los cambios de este día respecto de fechas anteriores, el índice invierte la cotización de la jornada previa, en el que obtuvo un descenso del 0,19%, mostrando que no es capaz de asentar una tendencia estable en las últimas fechas.

Con respecto a la última semana, el BSE Sensex 30 acumula una subida 0,56% aunque, por el contrario, en términos interanuales aún mantiene una bajada del 1,87%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 3,86% por debajo de su máximo del presente año (84.058,90 puntos) y un 10,72% por encima de su valoración mínima del año en curso (72.989,93 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo cambia el precio de un determinado conjunto de activos, para lo cual se sirve de datos de varias empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden asociarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

