ATX cierra operaciones al alza este 8 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada en positivo para el ATX, que cerró la jornada financiera del lunes 8 de septiembre con incrementos del 1,07%, hasta los 4.646,82 puntos. El índice llegó a la cifra máxima de 4.647,70 puntos y un mínimo de 4.599,77 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,03%.

En los últimos siete días, el ATX registra una bajada 0,01%; pero en el último año acumula aún un incremento del 28,55%. El ATX se sitúa un 4,17% por debajo de su máximo del presente año (4.848,87 puntos) y un 29% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (3.602,14 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere examinar sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

