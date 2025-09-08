Noticias

Apertura del índice de la India este 8 de septiembre

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de sesión sin grandes cambios para el Nifty 50, que inaugura la jornada en los mercados del lunes 8 de septiembre con una variación del 0,11%, hasta los 24.767,15 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el dato con días previos, el selectivo encadena cuatro fechas seguidas en positivo.

En la última semana, el Nifty 50 anota una subida 0,58%; pero en el último año acumula aún una bajada del 2,03%. El Nifty 50 se sitúa un 3,4% por debajo de su máximo del presente año (25.637,80 puntos) y un 12,16% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (22.082,65 puntos).

Los principales índices bursátiles

Entre los principales índices bursátiles estadounidenses está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, conformado por 30 compañías. Asimismo, el S&P 500, que engloba a 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Finalmente, viene el Nasdaq 100, que une a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más destacados de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. Por otro lado, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más descollantes de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En Asia, los principales índices bursátiles son el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Asimismo, el SSE Composite Index, es visto como el más representativo de China, conformado por las compañías más relevantes de la Bolsa de Shanghái. De igual manera, cabe mencionar el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a Latinoamérica, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más prestigiosas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas forman parte del patrimonio del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

De igual manera, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.

Temas Relacionados

IndiaMercadosBolsa de Valores de IndiaaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

BSE Sensex 30 abrió con una tendencia al alza este 8 de septiembre

Inicio de sesión BSE Sensex 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

BSE Sensex 30 abrió con

“Riesgo bajo cero: venganza” lidera top 10 de las películas más vistas en Prime Video en Colombia

Con estas historias, Prime Video busca mantenerse en el gusto de la gente

“Riesgo bajo cero: venganza” lidera

Clima en Virginia: aquí está el pronóstico del tiempo para este lunes 8 de septiembre en Ashburn

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Virginia: aquí está

Hang Seng de Hong Kong comienza operaciones en terrenos positivos este 8 de septiembre

Apertura de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Hang Seng de Hong Kong

Ranking Netflix: las películas preferidas este día por el público uruguayo

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de sus usuarios

Ranking Netflix: las películas preferidas