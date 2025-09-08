AEX registra ganancias de 0,35% durante arranque de la jornada este 8 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de jornada para el AEX, que comienza la jornada en los mercados del lunes 8 de septiembre con leves subidas del 0,35%, hasta los 901,85 puntos, tras la apertura. Si comparamos el dato con días anteriores, el índice bursátil gira las tornas respecto del de la jornada previa, cuando marcó un descenso del 1,34%, siendo incapaz de establecer una tendencia definida últimamente.

Si consideramos los datos de la última semana, el AEX acumula una subida 0,62%, de manera que en el último año aún acumula un ascenso del 1,96%. El AEX se sitúa un 4,92% por debajo de su máximo del presente año (948,54 puntos) y un 13,23% por encima de su valoración mínima del año en curso (796,45 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica examinar sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.