Clima en Mendoza: cuál será la temperatura máxima y mínima este 7 de septiembre

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este domingo, aquí está el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en Mendoza.

La probabilidad de lluvia para este domingo en Mendoza es de 1% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 17% en el transcurso del día y del 16% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 18 grados y un mínimo de 6 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se pronostica alcanzarán un nivel de hasta 6.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 22 kilómetros por hora en el día y los 15 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Mendoza (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima seco de Mendoza

Ciudad de Mendoza se caracteriza por registrar veranos cálidos y mayormente despejados, mientras que los inviernos son fríos y parcialmente nublados. Una de sus peculiaridades es que todo el año está seco. El clima varía de 3 °C a 31 °C, aunque puede llegar hasta los 35 °C.

Las mejores épocas para ir a visitar Mendoza son otoño y primavera. Es decir, finales de marzo y finales de septiembre, ya que en verano el clima se torna muy caluroso.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.