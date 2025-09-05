Valor de apertura del euro en Honduras este 5 de septiembre de EUR a HNL

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

Tras la apertura de mercados el euro se paga en el comienzo del día de hoy a 30,57 lempiras en promedio, lo cual implicó un cambio del 1,03% frente a los 30,26 lempiras de la sesión previa.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro anota un ascenso 0,61%, de manera que desde hace un año mantiene aún una subida del 14,29%.

Si comparamos el valor con jornadas pasadas, encadena cuatro fechas consecutivas de números positivos. En referencia a la volatilidad de la última semana, es visiblemente inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado en los últimos días.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.