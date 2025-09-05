Noticias

Taiwan Weighted cerró en terrenos positivos este 5 de septiembre

Cierre de sesión Taiwan Weighted: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión positiva para el Taiwan Weighted, que cerró la jornada en los mercados del viernes 5 de septiembre con subidas del 1,3%, hasta los 24.494,58 puntos. El selectivo anotó un volumen máximo de 24.494,58 puntos y la cifra mínima de 24.244,26 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,02%.

Con respecto a la última semana, el Taiwan Weighted registra una subida 1,08%, por ello en términos interanuales acumula aún un ascenso del 10,54%. El Taiwan Weighted se sitúa un 0,1% por debajo de su máximo del presente año (24.519,90 puntos) y un 40,84% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (17.391,76 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.

