Principal índice de Lisboa reabre con tendencia alcista el 4 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el PSI 20, que comienza la jornada financiera del jueves 4 de septiembre con notables subidas del 1,32%, hasta los 7.749,33 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días previos, el índice bursátil pone fin a dos jornadas consecutivas con tendencia negativa.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el PSI 20 registra una disminución 0,69%; por contra en términos interanuales acumula aún un ascenso del 14,38%. El PSI 20 se sitúa un 3,38% por debajo de su máximo del presente año (8.020,36 puntos) y un 23,91% por encima de su cotización mínima del año en curso (6.253,96 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.