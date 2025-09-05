Principal índice de Bruselas registra ganancias en la apertura del mercado de este 4 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada en alza para el BEL-20 INDEX, que comienza la jornada del jueves 4 de septiembre con leves ascensos del 0,15%, hasta los 4.745,32 puntos, tras la apertura. En relación a los cambios de este día respecto de días previos, el índice acumula dos fechas sucesivas en valores positivos.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el BEL-20 INDEX anota un descenso 1,63%; pero en términos interanuales aún acumula un incremento del 11,9%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 2,38% por debajo de su máximo del presente año (4.861,20 puntos) y un 22,87% por encima de su cotización mínima del año en curso (3.862,22 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del precio de un determinado conjunto de activos, por lo que necesita contar con datos de diferentes compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como podría ser contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden congregarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).