MOEX Russia Index: el principal índice de Moscú cierra en terreno positivo este 5 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión alcista para el MOEX Russia Index, que terminó la jornada en los mercados del viernes 5 de septiembre con incrementos del 0,96%, hasta los 2.901,18 puntos. En su entorno bursátil llegó a un máximo de 2.906,69 puntos y un mínimo de 2.885,94 puntos. El rango de cotización para el MOEX Russia Index entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,71%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el MOEX Russia Index anota una subida 0,06% y desde hace un año acumula aún un ascenso del 8,6%. El MOEX Russia Index se sitúa un 12,78% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.326,14 puntos) y un 9,81% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.642,02 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere advertir su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.